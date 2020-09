M. DEPORTIVO, Torreira ora vuole l'Atletico Madrid

Bloccata l'operazione per Marc Roca, l'Atletico Madrid ha scelto Lucas Torreira per il centrocampo. Lo scrive il Mundo Deportivo, che sottolinea come il regista uruguaiano sia l'obiettivo principale della squadra di Simeone per rinforzare la mediana. Già avviate le discussioni per un prestito con diritto di riscatto, anche se l'operazione è complessa perché l'Arsenal vuole uno sconto su Thomas Partey, centrocampista ghanese. Il Mundo Deportivo riporta comunque come dall'entourage di Torreira filtri ottimismo per il passaggio all'Atletico, squadra che piace molto all'ex Sampdoria tanto da aver accantonato per ora le ipotesi Torino e Fiorentina. Simeone ha già chiamato Torreira per fargli arrivare il proprio apprezzamento e l'affare potrebbe andare in porto.