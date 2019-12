LUTTO, Morto l'ex viola Bertini, malato di SLA

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, LESIONE DI PRIMO GRADO PER RIBERY. IL RECUPERO... Sospiro di sollievo, dal centro sportivo, in merito alle condizioni fisiche di Franck Ribery. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, il francese non avrebbe riportato fratture ma una probabile lesione di primo grado alla caviglia destra. Generalmente per... Sospiro di sollievo, dal centro sportivo, in merito alle condizioni fisiche di Franck Ribery. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, il francese non avrebbe riportato fratture ma una probabile lesione di primo grado alla caviglia destra. Generalmente per... NOTIZIE DI FV C. ITALIA, PROGRAMMA COMPLETO E DOVE VEDERE LE GARE Ecco il programma del quarto turno di Coppa Italia e come seguirla in tv, a partire dalle 15 di oggi quando sarà di scena l'Empoli a Cremona, fino alla sfida di giovedì sera tra Cagliari e Sampdoria. Per questo turno sarà Rai Sport (canali 57 in HD e... Ecco il programma del quarto turno di Coppa Italia e come seguirla in tv, a partire dalle 15 di oggi quando sarà di scena l'Empoli a Cremona, fino alla sfida di giovedì sera tra Cagliari e Sampdoria. Per questo turno sarà Rai Sport (canali 57 in HD e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 3 Dicembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi