LOTTI, Stadio? Il club può utilizzare il project financing

Fonte: Lady Radio

Il tema stadio continua a tenere banco a Firenze e l'ex Ministro dello Sport Luca Lotti ha commentato le recenti prese di posizione della Fiorentina: "Non so come interpretare quanto detto nelle ultime ore. La Fiorentina può comunque sfruttare il project financing che permette di inserirsi nel percorso pubblico. Tra le varie agevolazioni c'è il diritto di superficie, ma la società dovrà parlare col Comune. Nardella? Il sindaco dovrebbe analizzare la proposta della Fiorentina. Immagino che la Fiorentina, mettendo soldi, vorrebbe apportare delle modifiche sul progetto.

Ipotesi Fiorentina lontana da Firenze? Rispondo per Empoli. Corsi ha sempre detto che non ci sarebbero problemi. I problemi sono legati al fatto che anche noi (ndr, Lotti è consulente del club) stiamo definendo un progetto per il Castellani: difficile immaginare di poter far giocare due squadre in uno stadio che comunque sarà con i lavori in corso. L’Empoli continuerà a giocare al ‘Castellani’ anche perché non ci possiamo permettere altre soluzioni“.