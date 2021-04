LOTTA SALVEZZA, Da Bologna a Crotone: i calendari

Obiettivo 40 punti. Sono almeno 10 le squadre che in Serie A rischiano di non arrivarci: dal Bologna oggi 11esimo a 34 punti al Crotone ultimo con 15. Ma se per quest'ultimo il destino appare ormai segnato, tutte le altre invece hanno delle carte importanti da giocare.

C'è il Parma dell'americano Krause, costretto a richiamare D'Aversa ma ancora in grossa difficoltà. C'è il Cagliari di Semplici, ripartito dopo il cambio dell'allenatore ma ancora alle prese con grossi problemi di risultati. C'è il Torino di Nicola, tra le squadre in fondo alla classifica forse quella che ha mostrato le cose migliori nelle ultime partite. Poi c'è tutto il gruppone attorno ai 30 punti, che comprende anche la Fiorentina ad oggi ferma al 14esimo posto al pari del Benevento. Ecco classifica e calendario della lotta salvezza.

Bologna - p. 34

CALENDARIO: @ Roma - vs. Spezia - vs. Torino - @ Atalanta - vs. Fiorentina - @ Udinese - vs. Genoa - @ Verona - vs. Juventus

Udinese - p. 33

CALENDARIO: Vs. Torino - @ Crotone - vs. Cagliari - @ Benevento - vs. Juventus - vs. Bologna - @ Napoli - vs. Sampdoria - @ Inter

Genoa - p. 32

CALENDARIO: @ Juventus - @ Milan - vs. Benevento - vs. Spezia - @ Lazio - vs. Sassuolo - @ Bologna - vs. Atalanta - @ Cagliari

FIORENTINA - p. 30

CALENDARIO: Vs. Atalanta - @ Sassuolo - @ Verona - vs. Juventus - @ Bologna - vs. Lazio - @ Cagliari - vs. Napoli - @ Crotone

Benevento - p. 30

CALENDARIO:Vs. Sassuolo - @ Lazio - vs. Benevento - vs. Udinese - @ Milan - vs. Cagliari - @ Atalanta - vs. Crotone - @Torino

Spezia - p. 29

CALENDARIO: Vs. Crotone - @ Bologna - vs. Inter - @ Genoa - @ Verona - vs. Napoli - @ Sampdoria - vs. Torino - vs. Roma

Torino - p. 24

CALENDARIO: @ Udinese - vs. Roma - @ Bologna - vs. Napoli - vs. Parma - @ Verona - vs. Milan - @ Spezia - vs. Benevento

Cagliari - p. 22

CALENDARIO: Vs. Inter - vs. Parma - @ Udinese - vs. Roma . @ Napoli - @ Benevento - vs. Fiorentina - @Milan - vs. Genoa

Parma - p.20

CALENDARIO: Vs. Milan - @ Cagliari - @Juventus - vs. Crotone - @ Torino - vs. Atalanta - @ Lazio - vs. Sassuolo - @ Sampdoria

Crotone - p. 15

CALENDARIO: Vs. Udinese - @ Sampdoria - @Parma - vs. Inter - @ Roma - vs. Verona - @ Benevento - vs. Fiorentin

Legenda

@= fuori casa

vs.= in casa