LOTITO, Cataldi non l'ho mandato via io. Castro...

Il patron della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero dove parla del momento della Lazio. In particolare, Lotito si è soffermato sulla cessione di Cataldi

"Cataldi non l'ho mandato via io, la Fiorentina lo voleva e l'ha preso"

Lotito ha inoltre parlato del momento di Castrovilli, escluso dalla lista UEFA:

"Ha parlato con Baroni, insieme hanno concordato tutto ed era sereno. Dopo quello che ha subito al ginocchio vogliamo rischiare che tornino i problemi? Non possiamo sovraccaricare un ragazzo in passato martoriato dagli infortuni. Castrovilli giocherà presto, ci puntiamo e lo abbiamo preso per le sue qualità. Sa perfettamente che dopo gennaio verrà inserito in lista Uefa".