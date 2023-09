LOPEZ, Già soprannominato "il mago". Lo manda Ribery

FirenzeViola.it

In dirigenza lo hanno già soprannominato "il mago", per il modo sorprendente in cui riesce a nascondere la palla. Sarà forse anche per questo, per la sua innata bravura nel garantire rapidità al gioco, che la Fiorentina ha scelto di mettere nel mirino fin da inizio mercato Maxime Lopez, l’uomo al quale, assieme ad Arthur, è demandato il compito di avviare una nuova era di gioco per la Fiorentina. Non più, dunque, un'idea di calcio con al potere la fisicità, bensì la qualità.

Una dote che il francese non vede l’ora di poter mettere in mostra. Questo quanto scrive il Corriere dello Sport-Stadio, che sottolinea come il centrocampista francese abbia parlato con Ribery nei giorni scorsi prima di arrivare a Firenze.