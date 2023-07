LOPEZ A RFV, Arabia ha voglia di aprirsi con il calcio

FirenzeViola.it

Fabio Lopez a Radio FirenzeViola

L'allenatore romano giramondo Fabio Lopez, prima ancora portiere, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola Week end". Ecco le sue parole sulla nuova frontiera dell'Arabia Saudita dove ha lavorato nel 2016-18: "Anche al mio tempo c'erano giocatori che arrivavano dall'Europa anche se non top, ma dai Mondiali in Qatar il baricentro si è spostato verso i paesi arabi"

Che Arabia era ed è? "Dal 2018 ha fatto dei passi avanti, anche verso le donne che prima da sole non potevano venire per turismo. E con l'aiuto del calcio vogliono far evolvere anche questo settore. Ora ci sono anche manager stranieri, Ronaldo è stato un modo per aprire, ma per aprirlo del tutto bisogna cambiare la mentalità. E poi come dicevo c'è un collegamento con altre industrie, a partire dal turismo, non è un business fine a se stesso insomma"

Non una bolla di sapone? "E' un'apertura di un paese che ha voglia di investire anche perché non mancano mezzi. Poi hanno posti bellissimi da visitare che prima non erano sfruttati"

Roma dove può migliorarsi? "Mourinho ha dato sempre sentenze chiare e in due anni ha raggiunto due finali vincendone una, poi lo stadio è sempre pieno, è nato un fan club anche in Vietnam dove vado. Perciò su Mou non si può dire nulla anche perché per vincere uno scudetto il Napoli ci ha messo dieci anni per vincere uno scudetto. Anche la Fiorentina ha perso magari per mancanza di esperienza pur essendo Italiano un tecnico grandissimo e forte. Ci vuole una costruzione insomma, Spalletti ha messo la ciliegina su un lavoro portato avanti negli anni anche se poi il merito è suo ma alle spalle ha secondi posti e trofei".

Fiorentina come può tenere la scia? In questi anni ha provato a tenere un certo livello in classifica, poi deve portare giocatori forti poi ci vuole che la società supporti sempre l'allenatore. Deve poi continuare a lavorare perché la strada è giusta e la faranno bene"

Il futuro? Spero di restare in Asia ma per l'esperienza che ormai ho in quest'area chi mi vuole deve fare anche un investimento".