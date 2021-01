LONGO, Torino più motivato, difficile per ACF

Moreno Longo, ex allenatore del Torino, ha parlato della sfida tra i granata e la Fiorentina: "Non mi aspettavo una stagione così deludente da parte del Torino, per l'organico che ha e come settima squadra per monte ingaggi. Il campo e le problematiche però dicono che è una squadra che deve uscire dalle sabbie mobili. Nicola è l'uomo giusto perché è molto pratico e abile nel toccare le corde giuste. Al Torino serviva semplificare le cose per ripartire"

La Fiorentina? "Ha un ottimo organico ma c'è stato un inizio non all'altezza delle aspettative e della qualità della rosa e ancora oggi non ha trovato la continuità giusta per far uscire il suo valore, invece ha alternato eccellenti prestazioni ad altre molto deludenti"

Che partita si aspetta? "Mi aspetto un partita molto combattuta con un Torino che non ha mai vinto in casa e non vuole più sbagliare, anche per i grandi numeri. Per questo sarà una partita difficile per la Fiorentina perché Torino più motivato".

Il suo pensiero sul suo ex giocatore Barreca? "E' un giocatore più propenso in una difesa a cinque che in una difesa a quattro perché più abile nella fase di spinta. Nel settore giovanile ci dette m olta soddisfazione ma poi devi confermarti, deve trovare fiducia perché ha un potenziale più grande di quanto dimostrato finora