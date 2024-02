LO MONACO A RFV, Proprio ora rinnoverei Italiano

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" dell'attualità gigliata. Queste le sue parole: "L'autostima della squadra al momento è smarrita. La Fiorentina sta vivendo un momento di stanca che in un campionato ci può stare. Capisco però l'allenatore che dice che non bisogna esserci allarmismi nonostante il momento che sta attraversando la squadra non sia il massimo della vita. La Fiorentina nel suo impianto di gioco subisce facilmente le ripartenze degli avversari, non è efficace come quando cerca di impostare. Commisso fa bene a difendere la squadra, fa il suo. Firenze è una bellissima piazza, una piazza che si aspetta dei risultati più importanti. La Fiorentina ha tutto per potersi organizzare e dare quello che la gente richiede a livello di ambizioni".

Sul futuro di Italiano: "Oggi la moda è cercare il colpevole, e il più delle volte è l'allenatore. Però non si può sempre prendere questa direzione. La verità è che Italiano è un buon tecnico. La Fiorentina crede in lui e in momenti come questo la società deve ancora di più confermare il tecnico, chiarire le cose e credere nel proprio progetto. Anche un rinnovo potrebbe essere una soluzione perché sarebbe una dimostrazione importante del proprio progetto. La cosa più sbagliata in un momento come questo è pensare che la stagione sia persa".

Su Barone e il mercato: "Per dare un giudizio bisognerebbe conoscere come vanno le cose all'interno. Io non lo posso sapere. In una società ci devono essere dei ruoli, chi è chiamato a fare l'amministratore delegato deve sovrintendere tutto ciò che accade. Nelle mie società ho sempre accorpato tutte le voci in una unica figura. Quando sono in tanti diventa difficile operare. Ognuno deve avere il suo compito e deve essere libero di poter agire. Un ad che incide moltissimo sul lavoro del ds è come avere due allenatori".

