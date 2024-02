LO MONACO A RFV, Biraghi? Società poco partecipe

FirenzeViola.it

Pietro Lo Monaco a Radio Firenze Viola

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" dell'attualità gigliata: "Se la squadra ha mostrato delle lacune evidentemente ce le ha dentro, ora bisogna migliorarle tutti: giocatori e allenatore".

Cosa deve fare la società dopo le parole di Biraghi?

"Intanto deve essere presente, non può essere fuori dalle dinamiche dello spogliatoio. Ci sono cinque componenti che gravitano attorno: una solo i giocatori, un'altra è l'allenatore oltre allo staff tecnico. Poi ci sono i media, i tifosi, infine la società che deve amalgamare in maniera attiva tutte le altre. Evidentemente c'è stata una mancanza da parte di chi è chiamato al diretto controllo di certe vicende, come il tecnico, e della società che è stata poco partecipe".