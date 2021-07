LIVE MOENA, Si conclude la seduta del pomeriggio

18:55 - Si conclude anche la partitella: vittoria per la formazione viola in casacca gialla per 2-0. Reti di Vlahovic e Munteanu

18:20 - I jolly ora sono Bianco e Krastev, Italiano chiede i soliti passaggi in profondità. Nella linea difensiva agiscono Venuti, Milenkovic, Ranieri e Biraghi da una parte, Venuti, Dalle Mura, Igor e Terzic dall’altra.

18:00 - Si lavora con sette attaccanti e cinque difensori che si affrontano: dopo un lungo giropalla, la difesa deve provare in tutti i modi a chiudere gli spazi ai giocatori offensivi

17:35 - Inizia la fase di riscaldamento sul campo con un po' di corsa, mentre i portieri sono al lavoro già da un po'

Inizia la seduta pomeridiana della Fiorentina al centro sportivo Benatti di Moena: i viola, sotto gli occhi di oltre 500 persone (per adesso record da quando è iniziato il ritiro in Val di Fassa) hanno iniziato il secondo allenamento giornaliero che sarà incentrato quasi interamente sulla parte tattica con la classica partitella in famiglia con cui si concluderà il pomeriggio.