LIVE FV, Viareggio Cup: Fiorentina-Pontedera 3-0

Fonte: dai nostri inviati a Porcari (LU) - Cosimo Carta e Mattia Carletti

29' - Cambi per il Pontedera: escono Salvadori Mettivier e Becucci entrano Nacca, Conticelli e Lioci

29' - Cambi per la Fiorentina: escono Caprini Spaggiari per Ofoma e Chiesa

28' - Secondo palo di Ievoli!! Il centrocampista viola ci riprova da punizione, questa volta più defilato rispetto a prima ma il palo gli nega nuovamente la gioia del gol.

26' - Risponde subito la Fiorentina con un tiro da fuori area di Spaggiari che finisce di poco fuori.

24' - Occasione Pontedera. Diagonale di Rosa ma è bravo Tognetti a respingere.

19' - GOOOOOL!!! Tripletta di Caprini! Il bomber viola non poteva sbagliare completamente solo a porta libera dopo l'ottimo assist di Fortini.

13' - Doppio cambio anche per i viola escono Da Silva e Gudelivicius ed entrano Deli e Fortini.

9' - RADDOPPIO VIOLAAA!! Doppietta di Caprini, che dopo aver ricevuto un passaggio da Da Silva tira ad incrociare sul palo lontano. Tonelli tocca ma non basta, la Fiorentina si porta avanti per 2-0.

7' - Doppio cambio nelle fila del Pontedera: Escono Di Bella e Di Capua ed entrano Azzimati e Bartolini

1' - Iniza il secondo tempo. Si riparte dal risulato di 1-0 per i viola.

=== INTERVALLO ===

46' - Duplice fischio del direttore di gara: Fiorentina avanti 1-0 grazie alla rete di Caprini.

45' - Segnalato 1 minuto di recupero

38' - Dribbling in area di Scuderi che poi tira di sinistro ma Tonelli respinge in angolo.

34' - Traversa per la Fiorentina!! Punizione da fuori area (circa 25 metri), tira Ievoli ma la palla sbatte sulla traversa.

33' - Ammonito anche il difensore del Pontedera Battaglia.

26' - Ammonizione tra le fila viola, a riceverlo è Gudelivicius

11' - Palo del Pontedera! Becucci recupera palla poco fuori dall'area e prova un tiro di sinistro che colpisce il palo. Sulla ribattuta ci arriva Casadidio ma è bravissimo Maggini a negargli il gol con una scivolata in extremis.

4' - GOOOOOL!! Viola in vantaggio con Caprini. Gol nato da una punizione dalla trequarti. Gudelevicius batte la punizione e Caprini, in area di rigore, incrocia con il destro: 1-0 Fiorentina

1' - Inizia il match tra Fiorentina e Pontedera: Fiorentina in maglia viola, Pontedera in completo bianco

Ottavi di finale della 73a Viareggio Cup per la Fiorentina Under-18, che oggi pomeriggio presso lo stadio di Porcari affronta il Pontedera. I viola di mister Papalato hanno stravinto con 9 punti in tre gare il proprio girone, battendo in sequenza l'FA Euro New York, il Seravezza e il Monterosi e oggi, contro la squadra toscana, cercano il pass per i quarti di finale. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina: . Tognetti, Maggini, Saltalamacchia, Mignani, Gudelivicius, Da Silva, Elia, Spaggiari, Ievoli, Caprini, Scuderi All. Papalato.

Pontedera: Tonelli, Casadidio, Battaglia, Mettivier, Di Giuseppe, Becucci, Di Capua, Rosa, Passa, Salvadori, Di Bella All. Pellegrino.

Arbitro: Lachi di Siena.