LIVE FV, Tutti gli ultimi aggiornamenti di mercato

10:35 - La Fiorentina lavora alacremente per individuare il prima possibile un nuovo centrocampista da regalare Italiano, in attesa della cessione di Sofyan Amrabat: il nome di Diego Demme resta ancora da monitorare (per quanto i viola abbiano raffreddato la pista) ma qualora il mediano del Napoli non dovesse arrivare - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - non è escluso che la Fiorentina possa tornare su un obiettivo di inizio mercato, ovvero Maxime Lopez del Sassuolo.

10:15 - Non è ancora vicina alla conclusione la telenovela Sofyan Amrabat. Secondo le ultime informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com, stanotte il Manchester United ha effettuato un rilancio, trovando però ancora il muro viola: la Fiorentina ha rifiutato anche l ultima proposta dei Red Devils. Non è finita qua però. Il centrocampista marocchino in queste battute conclusive di mercato spinge per andare e i due club continuano a trattare sulla base del prestito con diritto di riscatto per un affare complessivo da 30 milioni di euro. Si attende adesso un altro rilancio da parte del Manchester United.

09:58 - Proseguono i lavori in casa Fiorentina sul doppio fronte belga, Theate-Vranckx. Nelle ultime ore - scrive oggi La Nazione - la trattativa per il difensore è stata approfondita. Anche la trattativa tra Martinez Quarta e il Betis Siviglia è ben avviata e l'addio dell'argentino potrebbe portare all'arrivo di Theate. In uscita invece Jovic ha estimatori in Turchia, Grecia e Serbia, con una chance eventuale anche per Kokorin.

09:55- L'edizione odierna de La Nazione si concentra sul calciomercato della Fiorentina. L'ultimo giorno di mercato è sempre quello più frenetico e affascinante. Stasera alle ore 20 si chiuderà il mercato italiano. Nella tarda serata si è infiammato il mercato intorno ad Amrabat. Alla Fiorentina è arrivata una proposta di circa 30 milioni dal Fulham, mentre il calciatore sembrava già in parola con il Manchester.

Oggi, 1° settembre, alle ore 20 si concluderà la sessione estiva di calciomercato. La Fiorentina resta più che mai attiva e, dopo il successo di ieri, dovrà sistemare le ultime operazioni, sia in uscita che in entrata. FirenzeViola.it vi accompagnerà in questo ultimo frenetico giorno di mercato con continui aggiornamenti e la diretta radio sul sito. Di seguito tutti gli aggiornamenti del calciomercato, viola e non solo.