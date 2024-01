LIVE FV, Penultimo giorno di mercato e Gallo-day

Fonte: a cura della redazione di Firenzeviola.it

19.14 - Andrea Belotti arrivato da circa un'ora al Viola Park ha appena firmato il contratto, come dimostrano le foto postate dalla Fiorentina. (LEGGI LA NOTIZIA)

18.35 - Anche M'bala Nzola non ha fatto registrare novità per la giornata di oggi. Ma, a differenza di barak e nonostante l'arrivo in questi minuti di Belotti, per l'angolano anche nelle ultime 24 ore di mercato non dovrebbe accadere nulla: Nzola va infatti verso la permanenza in viola. (LEGGI LA NOTIZIA)

18.31 -Antonin Barak al momento resta un giocatore della Fiorentina: nonostante la corte del Cagliari,secondo quanto appreso da Firenzeviola, nulla è ancora deciso, ma in caso non dovesse arrivare un altro rinforzo, il ceco rimarrà nella rosa dei viola. (LEGGI QUI LA NOTIZIA)

18.09 - Andrea Belotti è arrivato a Firenze, direttamente da Roma al Viola Park dove, con una sciarpa data dall'ufficio stampa, si è concesso per le prime foto ai giornalisti presenti. (GUARDA LE IMMAGINI DELL'ARRIVO)

17.26 - Nuova offerta della Fiorentina per Albert Gudmundsson che però sembra non aver convinto il Genoa. La nuova offerte è di 20 milioni più 2-3 di bonus. Lo riporta Sky. (LEGGI QUI LA NOTIZIA)

17. 05 - L'Empoli che sta definendo l'addio di Baldanzi, intanto ha ufficializzato l'attaccante Niang che torna in Italia dopo l'avventura con l'Adana Demirspor Kulübü. (LEGGI LA NOTIZIA)

16.30 - La Roma intanto sta chiudendo per Tommaso Baldanzi dall'Empoli: giocatore già pronto a partire per la Capitale a andare alla corte di De Rossi. Il giocatore ha già salutato compagi e staff.

16.05 - Roberto Pruzzo ha commentato a Radio Firenzeviola l'arrivo di Belotti alla Fiorentina: "Belotti a Roma ha avuto solo risultati deludenti, è un bene per tutti se cambia ambiente. Avrà la voglia di cercare la svolta per riprendersi un po', speriamo che questa idea funzioni e porti risultati. Non so se riuscirà a fare il titolare, ma può scattare qualcosa nonostante la delusione pesante delle sue aspettative a Roma. Ad inizio anno era partito bene prima che arrivasse Lukaku, però poi in venti partite non ha fatto altro anche a causa di cambi modulo e allenatore. La Fiorentina non ha bisogno di giocatori e attaccanti generosi, la punta deve risolvere le partite e non credo che in questo momento Belotti possa essere una garanzia, anche Nzola e Beltran non è semplice che si adeguino a un'altro attaccante e a un cambio modulo". CLICCA QUI PER L'INTERVENTO COMPLETO

15.25 - Gino Infantino è destinato a restare alla Fiorentina. È la decisione nata dal confronto tra l'agente, nelle ore scorse a Firenze, e il club. Lo riporta TMW. (LEGGI QUI LA NOTIZIA)

15.18 - Per il giovane esterno viola, in prestito alla Ternana, Filippo di Stefano c'è stato l'interessamento del Palermo. Ma l'intenzione di tutte le parti è rimanere nel club umbro. (LEGGI QUI LA NOTIZIA)

14.50 - È tutto fatto per l'arrivo di Andrea Belotti a Firenze. Dopo il principio di accordo con la Roma, la Fiorentina ha sistemato tutti i dettagli anche con il giocatore nella tarda mattinata di oggi, ora il Gallo prenderà la via del capoluogo toscano per i test medici e per la firma. L'attaccante firmerà in prestito fino a giugno. CLICCA QUI PER CIFRE E DETTAGLI

14.20 - Nzola va verso la permanenza. Per adesso non sono pervenute offerte che scaldino né la Fiorentina né il calciatore che ha sempre ribadito la sua volontà di restare a Firenze anche nonostante il probabile arrivo di Belotti. Ogni ora che passa si fa sempre più difficile il suo addio. LEGGI QUI LA NOTIZIA COMPLETA

14.05 - Nel pomeriggio è previsto il contatto tra Fiorentina e Genoa che potrebbe essere decisivo per capire se l'affare andrà in porto oppure no. Il Genoa non sembra voler aprire ad un piccolo sconto dalla prima richiesta di 30 milioni ma la Fiorentina proverà ad avvicinarsi ulteriormente: nuovi sviluppi su questo fronte entro la serata mentre i dirigenti viola, Barone in particolare, continua a lavorare dal Viola Park dove sta ultimando anche le altre trattative. LEGGI QUI LA NOTIZIA

13.25 - Matteo Politano ha rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2027. Dopo una lunga trattativa, e tanti no alle offerte provenienti dall'Arabia Saudita, il calciatore romano ha trovato l'accordo e ha prolungato il suo contratto, in scadenza a fine stagione, con il club partenopeo. La società azzurra ha annunciato la notizia con un breve comunicato: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2027". Più entusiasta ivece il commento su X del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis "Matteo resta con noi fino al 2027!".

12.40 - Tommaso Baldanzi alla Roma è una trattativa pronta ad accendersi. Secondo quanto riporta TMW, l'Empoli ha dato apertura totale per la cessione del gioiellino classe 2003 in gol all'Allianz Stadium contro la Juventus soltanto pochi giorni fa. La Roma è al lavoro per cercare di trovare la liquidità per poter completare l'operazione e in questo senso saranno molto importanti le ufficialità degli addii di Marash Kumbulla, difensore centrale sempre più vicino al Sassuolo, di Zeki Celik, terzino che potrebbe accasarsi al Galatasaray, e di Andrea Belotti, attaccante ormai a un passo dalla Fiorentina.

12.15 - UFFICIALE - Christian Dalle Mura saluta la Fiorentina: il difensore classe 2002 scende nuovamente in B, stavolta per un prestito alla Ternana. In rossoverde il difensore troverà altri tre prodotti del vivaio del club toscano come Lucchesi, Favasuli e Distefano.

11:45 - Aggiornamenti sul fronte Cagliari-Barak direttamente da Sky: il club sardo infatti è al lavoro per ottenere l'ok della Fiorentina per l'arrivo in prestito secco del centrocampista ceco. Il giocatore ha dato piena disponibilità per andare a Cagliari perché vuole giocare con continuità e guadagnarsi la convocazione per l'Europeo. Lo stipendio sarebbe interamente a carico del club sardo, ma la Fiorentina vorrebbe trattenere il centrocampista fino alla chiusura per un nuovo esterno d'attacco.

11:23 - Yerry Mina ha da poco lasciato il Viola Park: il centrale colombiano, ormai a un passo dal Cagliari, non sta prendendo parte alla seduta di allenamento in programma stamani ma - assieme a una persona - è uscito da pochi minuti dal centro sportivo di Bagno a Ripoli. Avventura finita per l'ex Everton dopo soli sei mesi in viola?

11:13 - Gli agenti di Albert Gudmundsson sono in viaggio verso Genova per incontrare i dirigenti rossoblu riguardo alla conclusione delle trattative con il Marsiglia per Vitinha e Malinovski. Questa quindi potrebbe essere l'occasione giusta per un confronto tra l'entourage del giocatore islandese e la società ligure, anche se la volontà è quella di non forzare la mano.

10:46 - "Gio Reyna-@NFFC, possibili visite nelle prossime ore: gli inglesi hanno mantenuto il vantaggio degli ultimi giorni garantendo un diritto riscatto alto, sui 20 milioni. @acffiorentina e @OM_Officiel lavoravano per un prestito secco". Questo il pensiero su X dell'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio

10:31 - Secondo quanto riportato da Sky Deutschland l'esterno statunitense del Borussia Dortmund Giovanni Reyna è pronto a trasferirsi in Premier League, in particolare al Nottingham Forest. L'esterno classe 2002 è atteso oggi in Inghilterra per le visite mediche e poi la firma sul contratto. Tra le due società accordo per un prestito di sei mesi con opzione di acquisto ad una cifra intorno ai 12-15 milioni di euro.

10:28 - "#Fiorentina per #Belotti siamo agli ultimi dettagli per l’ingaggio. Fiducia. Nel pomeriggio potrebbe già arrivare in città". Questo il pensiero su X del direttore di TMW ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini.

10:22 - Resta viva la pista che potrebbe portare Albert Gudmundsson alla Fiorentina in queste ultime ore di calciomercato. Dopo la chiusura dell’affare Belotti, i viola hanno in previsione nuovi contatti col Genoa per provare ad avvicinarsi alle richieste del Grifone per il fantasista islandese. 30 milioni la richiesta dei liguri, con la Fiorentina che però potrebbe cercare di abbassare le pretese a circa 25 milioni. Al momento le parti non sono vicine, ma si tratta e questo fa pensare che ci sia ancora margine per provare il forcing in questo finale di calciomercato.

Domani, 1° febbraio, alle ore 20 si concluderà la sessione invernale del 2024 di calciomercato. La Fiorentina resta più che mai attiva e, dopo la cessione di Brekalo e quella imminenti di Mina, dovrà sistemare le ultime operazioni, sia in uscita che in entrata. Oggi, per esempio, sarà il giorno dell'arrivo in città di Andrea Belotti ma anche la data giusta per il passaggio di Barak al Cagliari. Firenzeviola.it vi accompagnerà in questo penultimo frenetico giorno di mercato con continui aggiornamenti e la diretta radio sul sito. Di seguito tutti gli aggiornamenti del calciomercato, viola e non solo.