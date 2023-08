LIVE FV, Gro-Fio 0-2 al 45': a segno Brekalo e Arthur

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Fiorentina in vantaggio per 2-0 sul Grosseto, a segno nel finale di tempo Brekalo ed Arthur. Buona prima parte di match per la squadra di Italiano, che ha messo sotto gli avversari collezionando numerose palle-gol

44' ARTHUR A SEGNO! Prima rete in maglia viola per il brasiliano che sigla il 2-0 a termine di un'azione in cui la Fiorentina aveva mandato in porta Brekalo, conclusione ribattuta e palla all'ex Juventus, che recupera la sferae dal centro dell'area la piazza alla destra di Raffaelli.

42' - VANTAGGIO FIORENTINA! Manovra ampia della squadra di Italiano, che decide di spingere sulla destra con Dodò. Cross del brasiliano e colpo di testa di Brekalo, Raffaelli si supera ancora deviando sul palo, ma il pallone rimane ancora ancora lì e lo stesso Brekalo ribadisce in rete al volo. 1-0 per i viola quando mancano una manciata di minuti alla fine del primo tempo.

40' - Fiorentina vicina al vantaggio! Ci prova Arthur dalla distanza, destro deviato che spiazza Raffaelli ma finisce di poco a lato del palo alla destra del portiere di casa.

38' - Prova ancora ad accendersi Brekalo, che riceve sulla trequarti e calcia dal limite col destro, conclusione secca ma alta.

33' - Grosseto che si salva ancora su una combinazione del tridente viola: parte Ikoné, che entra in area, tentativo di dribbling e rimpallo col pallone che si impenna sulla testa di Cabral, che gira di testa verso l'accorrente Brekalo: il croato converge sul destro e conclude, ma una scivolata di un difensore di casa cancella la conclusione all'esterno.

31' - Primo tentativo dalla distanza dei viola. Ci prova Dodò dai venti metri, destro secco che finisce alto di non molto.

29' - Fiorentina ancora in avanti: sesto calcio d'angolo collezionato nella prima mezz'ora per i viola, calcia Biraghi dalla destra con un sinistro a rientrare, sul rimpallo la palla finisce docilmente nelle mani di Raffaelli.

22' - Prima occasione per il Grosseto: cross dalla destra di Macchi, Guadalupo anticipa l'uscita difettosa di Cerofolini che disturba comunque Guadalupo, con l'attaccante di testa che colpisce di testa colpendo però il portiere viola.

20' - Fiorentina ancora in forcing: Ikoné si accentra dalla destra con una serie di finte, sterza sul mancino e conclude a rete da pochi metri, conclusione che però viene rimpallata da Cabral. La palla schizza per l'accorrente Biraghi, che di prima intenzione calcia alto col mancino.

15' - Ancora protagonista Raffaelli, stavolta in negativo: primo svarione del portiere di casa, che svirgola il rinvio e regala palla a Cabral in area piccola, l'attaccante ci mette troppo a elaborare l'errore del portiere, che rimedia in uscita bassa.

14' - Quindicesimo di gioca: nel primo quarto d'ora grande protagonista Raffaelli, portiere classe 2005 che poco fa ha negato il gol a Castrovilli impegnandosi nel terzo intervento della sua gara.

5' - Seconda chance per Cabral: colpo di testa del brasiliano sugli sviluppi di calcio d'angolo di Biraghi, Raffaelli si supera con un gran colpo di reni e devia nuovamente in corner, ricevendo i complimenti dell'attaccante avversario per il grande gesto tecnico.

3' - Prima occasione viola: da Arthur ad Arthur (Cabral), combinazione brasiliana che porta al tiro in piena area di rigore il nove viola, conclusione bassa deviata col piede da Raffaelli.

1' - COMINCIA! Iniziata Grosseto-Fiorentina, quinta amichevole del precampionato dei viola.

20.40 - Tutto pronto! A breve il fischio d'inizio. Fiorentina in completo viola, Grosseto in bianco (inserti rossi).

20.35 - Questo invece l'undici del Grosseto, formazione che milita in Serie D:

GROSSETO (3-4-3): Raffaelli, Saio, Schiaroli, Giuliani; Macchi, Aprili, Cretella, Gianassi; Guadalupo, Mazierli, Rinaldini.

A disposizione: Fecit, Morelli, Bruni, Carannante, Giustarini, Sabelli, Riccobono, Veronesi, Barontini, Generali, Moscatelli, Bensaja, Presicci, Arcuri, Fregoli.

20.30 - FORMAZIONI UFFICIALI: Vincenzo Italiano, che in porta sceglie Michele Cerofolini ed in avanti Arthur Cabral. Chance dal primo minuto per Arthur, al debutto da titolare. Ecco l'undici che inizierà l'incontro allo Zecchini e la panchina a disposizione (ricordiamo che essendo un'amichevole non ci sono limiti di sostituzioni).

-FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Dodo, Milenkovic, Comuzzo, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Castrovilli, Brekalo; Cabral.

A disposizione: Martinelli ,Amrabat, Sabiri, Bonaventura, Gonzalez, Kayode, Kokorin, Jovic, Kouame, Leonardelli, Mandragora, Martinez Quarta, Parisi, Ranieri.

20.20- La Fiorentina riparte dopo la batosta di Belgrado: obiettivo reagire subito. Allo Zecchini di Grosseto ecco il primo test davanti ai propri tifosi per i viola. Ottimo colpo d'occhio e tanti fiorentini sugli spalti per Grosseto-Fiorentina. La redazione di FirenzeViola.it vi racconterà tutte le emozioni di questa quinta amichevole estiva per Italiano ed i suoi, emozioni che potrete vivere anche su Radio FirenzeViola con la cronaca dell'inviato Tommaso Loreto.