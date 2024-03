LIVE FV, Fiorentina-Roma 1-6: finisce qui la partita

Fonte: dal Viola Park - Andrea Giannattasio

90' - Finisce qui la partita: sestina giallorossa al Viola Park, la Fiorentina crolla 6-1.

88' - Ultime battute della gara: la Roma ancora pericolosa in contropiede...

85' - Traversa della Roma, a un passo dal 6-1: legno colpito da Cherubini

80' - Fasi finali della partita: diluvia al Viola Park e la Fiorentina prova a limitare i danni...

71' - 6-1 DELLA ROMA. Ormai la partita è un tiro al piattello. Gol di Cherubini: male Romani nel retropassaggio a Leonardelli che buca l'intervento e permette a Cherubini di siglare il sesto gol

66' - MANITA DELLA ROMA. Alessio. Palla di Cherubini dalla destra e Alessio in area piccola mette in gol per il 5-1...

59' - Roma a un passo dal 5-1... Miracolo di Leonardelli su Pisilli: palla messa in angolo. Adesso la Viola non deve perdere la testa...

56' - POKER ROMA. Pisilli. Tiro dalla distanza che tocca il palo alla destra di Leonardelli e si infila in rete: la gara si trasforma in goleada ora...

46' - TRIS DELLA ROMA. Ancora Graziani. Errore collettivo della difesa e di Leonardelli, con Graziani che salta tutti e mette dentro. 1-3...

46' - Inizia la ripresa: nella Fiorentina dentro Padilla Mendosa per Caprini

=== INTERVALLO ===

47' - Finisce qui il primo tempo: viola sotto 2-1 contro la Roma dopo i primi 47'.

45' - Assegnati 2' di recupero

43' - Ultime battute del primo tempo, viola ancora sotto. La squadra di Galloppa è volenterosa ma la Roma si chiude bene

42' - Altra punizione pericolosa della Roma: ammonito Biagetti per fallo su Cherubini. Nulla di fatto, anche in questo caso

39' - Punizione dal limite dell'area per la Roma: giallo per Fortini che tuttavia sembrava aver colpito il pallone nel suo intervento... Per fortuna nulla di fatto

36' - Bel break della Fiorentina con Rubino che serve Caprini: diagonale della punta messo in corner

31' - Rischia il rosso Graziani per un brutto fallo su Biagetti a gamba tesa: solo giallo per il 30 romanista. Intanto in tribuna si scaldano gli animi...

29' - A un passo dal 2-2 la Fiorentina: splendido cross di Biagetti, Braschi prova a staccare di testa ma la palla finisce sul fondo. La punta viola era liberissima...

25' - Giallo per Costa: ostacolato Fortini. Punizione viola

21' - VANTAGGIO ROMA. Costa. Uno-due terribile dei giallorossi, ancora in contropiede: diagonale vincente del numero 11 e 1-2 giallorosso.

18' - PAREGGIO DELLA ROMA. In gol Graziani. Bella azione sull'asse Graziani-Cherubini rifinita dal numero 30 che in area piccola mette in rete: 1-1

17' - Ci prova Cherubini dalla distanza: tiro alto sopra la traversa

14' - Gioco interrotto per un calciatore della Roma rimasto a terra. Nulla di che, si riprende

11' - Prova a reagire la Roma che si affida a un rapido contropiede di Graziani: tiro a giro che finisce sul fondo

6' - GOOOOOOLLL!! CAPRINI!! Fiorentina in vantaggio! Azione sulla destra di Sene, velo in area di un giocatore viola e Caprini con una botta centrale mette alle spalle di Marin! 1-0!!!

2' - Viola subito aggressivi, volenterosi a prendere in mano la partita. La Roma però mette paura con graziani in contropiede

1' - Inizia la partita! Fiorentina in completo viola, Roma con quello beige da trasferta

Torna in campo la Fiorentina Primavera e lo fa, questa mattina, in un big match dal sapore d'alta classifica: alle ore 11 infatti la truppa di Daniele Galloppa, reduce da tredici risultati utili consecutivi, affronta al "Curva Fiesole" del Viola Park i parietà della Roma per la quarta volta in stagione, dopo il match d'andata in campionato e la doppia semifinale di Coppa Italia che ha visto Biagetti e soci prevalere. I giallorossi, reduci da due vittorie di fila, sono secondi in classifica mentre i viola, in caso di successo, salirebbero a -2 dalla zona playoff. Ecco le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Harder, Ievoli; Sene, Rubino, Caprini; Braschi.

A disposizione: Dolfi, Vigiani, Scuderi, Vitolo, Denes, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Maggini, Balbo, Padilla.

Allenatore: Galloppa.

ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Plaia, Keramitsis, Oliveiras; Graziani, Romano, Pisilli; Costa, Alessio, Cherubini.

A disposizione: Kehayov, De Franceschi, Ienco, Chesti, Misitano, D'Alessio, Vetkal, Marazzotti, Ivkovic, Mlakar, Mirra.

Allenatore: Guidi.