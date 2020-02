LIVE FV, Fiorentina-Juve 1-1: palo dei bianconeri

35' - Ancora una grande chance per i viola per il vantaggio! Contropiede 3 vs 1 con Beloko che poi suggerisce troppo centrale favorendo la parata

34' - Paratissima di Ismael su una conclusione di Dalle Mura a distanza ravvicinata: ancora una grande chance per i viola

30' - Palo della Juventus! Punizione di Fagioli, buco di Brancolini con la palla che sbatte sul palo e poi rimbalzando sulla testa del portiere viene spazzata via... che rischio!

29' - Viola che sfiorano il gol con una bella azione in contropiede interrotta dalla difesa della Juve, su rimaltamento di fronte paratona di Brancolini su Da Graca

28' - Punizione viola battuta molto male. Subito dopo dentro Spalluto e Niccolò Pierozzi per Lovisa e Fruk

24' - Prova il tiro dalla distanza Kukovec ma la palla viene deviata

23' - Doppio cambio della Juventus: dentro Morento e Ntenda, fuori Petrelli e Leo

22' - Bella occasione ancora per la Fiorentina per il vantaggio: bel lancio di Dalle Mura per Koffi che entra in area ma al momento del tiro preferisce servire Beloko che non aggancia. Palla su fondo tra il disappunto dei 500 spettatori del Franchi.

17' - Violentissimo scontro tra Dalle Mura (che viene anche ammonito) e Leo. Punizione per i bianconeri

12' - Viola ad un passo dal vantaggio: cross da corner, testa di Dutu e miracolo di Israel che mette la sfera in corner. Che chance!

8' - Adesso la Fiorentina preme alla ricerca del vantaggio: cross dalla sinistra per la testa di Kukovec che travolge Ismael

5' - GOOOOOL!!!! KUKOVEC!!! PAREGGIO VIOLA!! Tiro di Fiorini, la sfera arriva sul secondo palo e Kukovec in diangolare pareggia i conti: 1-1!

4' - Bella palla recuperata da Fruk che serve Koffi: tiro dell'esterno e palla messa in angolo

1' - Inizia il secondo tempo: nessun cambio nei 22 che hanno ultimato la prima frazione

=== INTERVALLO ===

45' - Finisce qui il primo tempo: Juve avanti 1-0 senza troppo merito al termine del primo tempo

44' - GOL DELLA JUVE. Tiro di Ahamada deviato da Dalle Mura e palla che si infila alle spalle di Brancolini. Bianconeri avanti 1-0

40' - Punizione da buona posizione per i viola: palla al centro di Fruk con la difesa bianconera che libera

38' - Palla in profondità di Koffi per Kukovec ma Israel è bravo a uscire anticipando il numero 9 viola

34' - Prima azione pericolosa dei viola con Koffi che salta tre avversari e va al tiro: palla fuori non di molto

30' - Penetrazione di Petrelli che va al tiro dalla destra ma il centravanti bianconero era in posizione di offside

26' - La partita non sembra ancora accendersi, con la Fiorentina che fa la partita e la Juve che prova a far paura in contropiede

21' - Punizione per i viola: Fruk prova il tracciante al centro dalla destra ma Israel fa sua la sfera senza problemi

20' - Tiro dalla distanza di Kukovec: palla ampiamente sopra la traversa

13' - Tiro dalla distanza di Pierozzi: palla sul fondo ma l'occasione era notevole

10' - Giallo a Beloko per un fallo a centrocampo: proteste vibranti dalla panchina di mister Bigica

8' - Primo corner per i viola: sugli sviluppi, tiro di Ponsi con Israel che alza la palla sopra la traversa

4' - Bella palla di Ponsi per Kukovec: lo sloveno in area non aggancia

1' - Inizia la partita! Fiorentina in maglia viola e pantaloncini neri, Juventus con la classica casacca bianconera e striscia rosa

Semifinale d'andata di Coppa Italia Primavera per la Fiorentina, che oggi alle 17 affronta la Juventus allo stadio Artemio Franchi. I viola di mister Bigica, che in questa competizione hanno eliminato il Genoa agli ottavi di finale (3-1) e il Milan ai quarti (3-1), devono riscattare il brutto ko in rimonta di sabato scorso contro l'Inter. La squadra di Zauli, quarta in classifica in campionato, è invece reduce dalla prestigiosa vittoria per 2-1 sull'Atalanta. Firenzeviola.it seguirà come sempre il LIVE della partita con la sua diretta testuale. Ecco le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA: Brancolini; E. Pierozzi, Dutu, Dalle Mura, Ponsi; Beloko, Fiorini, Lovisa; Fruk, Koffi, Kukovec. In panchina: Chiorra, Chiti, Simonti, Marino, Corradini, N. Pierozzi, Agostinelli, Spalluto. Mignani. All. Bigica.

JUVENTUS: Israel; Leo, Dragusin, Gozzi, Anzolin; Ranocchia, Fagioli, Ahamada; Tongya; Da Graca, Petrelli. In panchina: Garofani, Riccio, Vlasenko, Ntenda, Leone, De Winter, Moreno, Sekulov, Sene, Dadone. All. Zauli.

Arbitro: Paterna di Teramo.

Assistenti: Giacinto-Basile.