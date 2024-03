LIVE FV, Fiore-Inter 0-1: al V. Park la sblocca Serturini

Fonte: dai nostri inviati al Viola Park - Andrea Giannattasio & Niccolò Righi

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

45' - L'arbitro concede duie minuti di recupero. Inter sempre in vantaggio per 1-0.

40' - Ancora Janogy vicina al pareggio! L'esterna riceve una bella palla in profondità da Boquete e lascia partire un sinistro dal limite dell'area che finisce di poco alto sopra la traversa.

28' - Ancora proteste per un presunto fallo in area di rigore sull'attaccante della Fiorentina Longo. Per l'arbitro Calvazara non c'è nulla. Si resta sullo 0-1.

20' - Tanti errori in fase di impostazione in questi primi venti minuti per le ragazze di De La Fuente, con l'Inter che spesso ne approfitta per arrivate alla conclusione.

17' - Grosse proteste della Fiorentina per un rigore non concesso dall'arbitro Calvazara. Severini viene colpita sul piede da Csiszar, ma il fischietto varesino lascia proseguire.

16' - Janogy vicinissima al pareggio! L'esterna svedese raccoglie una palla sporca in area e con il destro batte la portiera avversaria, trovando però una provvidenziale respinta Foerdos. Primo squillo per le viola, vicinissime al pari.

8' - INTER IN VANTAGGIO. Errore di capitan Tortelli in fase di costruzione che regala la palla a Serturini che da pochi passi batte la portiera Schroffenegger.

1' - Inizia la partita! Fiorentina in completo viola che attacca da destra verso sinistra, Inter con casacca bianca da trasferta

Con il cuore gonfio di dolore ma con l’obbligo di rompere il ghiaccio dopo giorni di lacrime, la Fiorentina Femminile oggi sarà la prima squadra tra i “grandi” nel mondo viola che scenderà in campo a cinque giorni dalla scomparsa del direttore generale Joe Barone. Alle ore 15, allo stadio "Curva Fiesole", va in scena il match tra le viola di De La Fuente e l'Inter, nella seconda giornata della poule scudetto femminile. Ecco le formazioni ufficiali del match, che Firenzeviola.it seguirà con il suo consueto LIVE:

FIORENTINA (4-2-3-1): Schroffenegger; Erzen, Georgieva, Tortelli, Fearge; Severini, Agard ; Janogy, Boquete, Johnnsdottir; Longo. All. De La Fuente.

INTER (4-3-3): Durante; Robustellini, Bowen, Foerdos, Thogersen; Magull, Milinkovic, Csiszar; Bonfantini, Cambiaghi, Serturini. All. Guarino.