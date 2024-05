LIVE FV, Dichiarazioni, colore e clima: le news da Atene

Fonte: dai nostri inviati ad Atene: T.Loreto; P.Lazzerini; D.Conti. In redazione: N.Righi, L.Mauro, J.Mannina, P.Bettarini, S. Fontanelli

16:10 - Già tante le forze dell'ordine schierate attorno allo stadio Agia Sophia di Atene. Un consistente gruppo di polizia locale si è disposta anche all'uscita della fermata della Metro "Perissos" in zona OPAP Arena. L'obiettivo è quello di evitare che alcuni tifosi possano sbagliare la direzione e che non ci siano contatti nei punti di accesso tra le tifoserie di AEK e Olympiacos(QUI la notizia completa su Firenzeviola.it)

15:10 - Anche M'Bala Nzola ha parlato ai microfoni della UEFA poche ore prima della finale. Queste le parole del centravanti angolano:

Sulla rete contro il Brugge:

"Non ho mai celebrato un gol in quel modo... Quando ho visto la palla colpire il palo ho pensato 'non è possibile...', poi però è tornata indietro ed è stato un regalo per me. Non avevo pensato all'esultanza prima, è stata una cosa naturale".

Cosa pensa della Fiorentina?

"E' un club speciale. L'avevo già visto da fuori, ma viverlo da dentro è differente. Guardare i tifosi, la passione che hanno, come le persone danno tutto per la loro squadra... E' pazzesco amare una squadra così tanto. I tifosi mi fermano per strada, mi urlano, chiedono foto... E' la prima volta che ho visto cose del genere ed è pazzesco".

15:00 - Si è svuotata la Fan Zone di Atene messa a disposizione dei tifosi viola. L'area, piena di sostenitori della Fiorentina fino a poco fa, si è svuotata nel giro di un'oretta. La cosiddetta zona messa a disposizione dei tifosi viola non si è rivelata un'iniziativa di successo: troppo forte infatti il caldo atroce sulla testa dei presenti, senza alcuna zona d'ombra in cui potersi riparare. La scelta, inevitabilmente, è stata di spostarsi altrove, vista anche la presenza di un centro commerciale adiacente, dove si sono riversati i tifosi in questione. Con la Fan Zone andata deserta (in calce la foto):

14:45 - C’è grossa attesa anche in casa Olympiacos chiamata ad un appuntamento importantissimo con il primo trofeo europeo della propria storia. A tal proposito il club ha invitato all’OPAP Arena alcuni tifosi d’eccezione. Certamente ci sarà l’ex tecnico di Olympiacos e Barcellona Ernesto Valverde e grandi ex giocatori come Giovanni Silva, Marco Silva, Pedro Martins, Chori Dominguez e Roberto Jimenez. Presente anche il doppio ex Kevin Mirallas. Sono stati poi invitati Abidal, Guillermo, Elabdelaoui, Rafinha e Pandelic e l’Associazione Veternai dell’Olympiacos. Lo riporta il titolo locale Sportday.

14:30 - L'ex centrocampista viola Borja Valero ha parlato ad As, uno dei principali quotidiani spagnoli, sulla stagione della Fiorentina. Queste le sue parole: "Per la Fiorentina raggiungere la seconda finale europea consecutiva è una follia. È una squadra molto speciale e il suo allenatore la fa giocare in modo molto aggressivo: va praticamente uomo contro uomo per tutto il campo, con la linea difensiva molto alta. Questo li porta a correre qualche rischio in difesa ma a rubare molti palloni nella metà campo avversaria".

14:00 - José Luis Mendilibar, tecnico dell'Olympiacos che stasera affronterà la Fiorentina nella finale di Conference League in programma ad Atene, ha parlato ai microfoni della UEFA in vista del match: "Sono tranquillo, per ora... Non c'è nervosismo o pensieri particolari".

13:25 - Tifosi da ogni angolo del mondo. Sono quelli della Fiorentina oggi ad Atene, giunti in primis da Firenze ma anche da tante altre zone dell'Italia e non solo.

13:00 - "Un avversario che cercherà, come noi, di dare il massimo. Lo conosciamo e lo abbiamo studiato, vengono da un percorso positivo ma noi abbiamo entusiasmo e siamo imbattuti nella competizione. Sappiamo cosa ci aspetta, sappiamo chi è l'Olympiacos. Hanno tanti giocatori esperti e grande qualità davanti, chi avrà più concretezza, qualità e attenzione avrà la meglio". Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, a poche ore dalla finale di Conference League parla così ai canali ufficiali della UEFA.

12:45 - Giacomo Bonaventura ha parlato ai microfoni della UEFA in avvicinamento alla finale di questa sera ad Atene. Queste le sue sensazioni:L'aver giocato la finale lo scorso anno è un vantaggio?

"Ogni partita fa storia a sé. Abbiamo esperienza visto lo scorso anno, ma questo è un avversario diverso e conosciamo le sue qualità. Dovremo essere bravi a fare il nostro gioco".

12:35 - Sokratis Papastathopoulos, ex difensore greco che ha vestito le maglie di Milan e Genoa in Serie A e tifoso dell'Olympiacos, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla finale di stasera. Ecco le sue parole: "Una partita che aspettiamo tutti, io soprattutto che sono tifoso dell'Olympiacos".

12:30 - Il portiere dell'Olympiacos Konstantinos Tzolakis ha parlato ai microfoni della UEFA in vista della finale di questa sera contro la Fiorentina in Conference League: "L'intera squadra è felice, molto felice e non vede l'ora di giocare questa sfida. Molto semplicemente stiamo solo aspettando il fischio d'inizio per goderci la serata, nient'altro".

12:17 - Dalla Grecia scrivono che ci saranno anche tanti ex Olympiacos invitati questa sera all'OPAP Arena. Tra questi il tecnico Ernesto Valverde e Kevin Mirallas.

12:00 - Sale l'attesa per il fischio d'inizio della finale di Conference League. Oltre ai circa 40mila tifosi presenti tra Atene, Franchi e Viola Park, tanti fiorentini si recheranno nei vari locali della città che hanno allestito monitor e maxischermi. Questi alcuni di essi: Caffè Letterario Le Murate; Anconella Garden; Toraia e Habana 500 sul lungarno; Ultravox; Limonaia di Villa Strozzi; Fico Bistrò.

11:20 - La Fan Zone di Piazza Kotzia è sempre più piena di tifosi viola. Selfie, scambio di parole e giochi: è un clima di assoluta festa.

11:00 - Come annunciato ai nostri microfoni, il Presidente Rocco Commisso ha raggiunto la Fan Zone per salutare i tifosi e fare con loro qualche foto. Il Patron gigliato si è reso protagonista di due simpatici siparietti e ha parlato ai media presenti. QUI LE SUE PAROLE

10:45 - Ci arriva anche da Bergamo una bellissima foto di una "sciarpata" dei tanti tifosi della Fiorentina in partenza dall'aeroporto per Atene.

10:40 - Intanto le strade e le piazze di Atene si stanno popolando di tantissimi tifosi della Fiorentina. Il clima resta molto tranquillo.

10:30 - Dall'aeroporto arrivano anche le immagini della partenza di Edoardo Sottil, fratello di Riccardo, e di tutti i dipendenti della Fiorentina che raggiungeranno la squadra.

10:15 - All'aeroporto di Peretola sono arrivati il capo scout del settore giovanile Maurizio Niccolini e Pietro Barone, figlio maggiore di Joe, entrambi in partenza per Atene.

10:00 - Nell'albergo dove risiede la Fiorentina sono arrivati il pullman viola che accompagnerà la squadra allo stadio e, soprattutto, il presidente Rocco Commisso, il quale è stato intercettato in esclusiva dai nostri microfoni. QUI LE PAROLE DEL PRESIDENTE.

09:25 - Come detto nei giorni scorsi, questa sera al Franchi è previsto il sold-out. Circa 30mila tifosi assieperanno le tribune dell'impianto sportivo di Campo di Marte per assistere alla partita trasmessa su una serie di maxischermi che verranno posizionati in campo. Inoltre, come rivelato dalla Fiorentina nella serata di ieri, ad aprire la serata sarà la band empolese dei Bnkr44, reduci dal successo di Sanremo e grandi tifosi viola.

09:07 - Sta per aprire il Fan Festival di Piazza Kotzia: ci sono già lunghe code di tifosi viola in fila. Oggi dovrebbero arrivare anche la maggior parte di charter diretti dall'Italia che trasportano i supporters della Fiorentina presenti nella capitale greca per assistere alla gara.

Finalmente ci siamo, è il giorno della finale. Questa sera la Fiorentina scenderà sul campo dell'OPAP Arena per giocarsi il trofeo contro l'Olympiacos. Ed è per questo che FirenzeViola.it vi accompagnerà per tutta la giornata: con aggiornamenti, foto e video direttamente da Atene!