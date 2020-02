LIVE FV, ACF-Torino 1-0: Viola torna alla vittoria

49' - FINITAAAAA. La Fiorentina batte il Torino 1-0.

46' - PARATONA di Brancolini su tiro di Gonella.

45' - Recupero di 4 minuti.

40' - Cambio viola: esce Duncan ed entra Ponsi.

38' - Ammonito De Rigo per fallo su Fiorini.

37' - Altro doppio cambio del Torino: Ibrahimi e De Rigo entrano per Klimavicius e Garetto.

32' - Ammonito Mukiele

27' - PALO del Torino. Lopez di testa prende il legno, fallendo il gol del pareggio.

26' Cambio per il Torino: entra Rotella ed entra Mukiele. Altri centimetri in campo per il Torino, fisicamente più dotato dei viola.

25' - Secondo Cambio viola: esce Koffi ed entra Niccolò Pierozzi.

23' - Ritmi più bassi, unico sussulto il tiro dalla distanza di Klimavicius che però finisce largo sul fondo.

17' - Doppio Cambio del Torino, escono Adopo e Siniega, entrano Sandri e Cancellieri.

13' - Primo Cambio viola. Esce Lovisa ed entra Bianco.

8' - Partita ferma: Singo sbatte il ginocchio sul palo ma per fortuna dopo le cure necessarie rientra regolarmente.

1' RIPARTITI! Iniziata la ripresa

----------------

Finisce qui il primo tempo, con il vantaggio della Fiorentina grazie al gol di Samuele Spalluto al 37' che sblocca una partita vivace in cui spesso il Torino si è ritrovato davanti a Brancolini. Nel finale altra occasione per Duncan che ha sfiorato il 2-0.

45' - OCCASIONE VIOLA, Assist di Pierozzi dalla destra, colpo,di,testa di Duncan parata in angolo,da Lewis.

37' - GOOOL GOOOL GOOOL Assist di Beloko, Spalluto infila in rete! L'attaccante segna nel giorno del suo compleanno.

35' - Bell'apertura di Koffi per Pierozzi che poi crossa al centro ma la difesa sbroglia. Sulla ripartenza cross di Gonella per Klimavicius che manda di poco alto.

32' - Gran tiro di Klimavicius, respinge Brancolini. sull'angolo nuovo pericolo con il colpo di testa dello stesso attaccante del Torino, respinto ancora.

30' - Ammonito Lovisa, falloso nel tentativo di fermare Kouadio.

29' - Gran tiro,dal,fondo,di Kouadio, sempre molto libero di scattare, ma Dalle Mura spazza via.

26' - Ammonito Dutu che entra troppo deciso sull'avversario.

20' - Nuovo pericolo creato da Singo ma Brancolini è reattivo e permette ai viola di ripartire.

17' - Primo tiro in porta per i viola, con Edoardo Pierozzi che sbaglia però la mira e la palla finisce di poco fuori.

13' - Il Torino va in gol con Singo ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

7' - Torino scatta in contropiede e Garetto si rende pericoloso due volte, prima con un cross teso che Gonella non raccoglie, poi in rovesciata ma Brancolini non si fa sorprendere.

5' - Calcio di punizione dal fondo, ma il cross di Duncan viene spiazzato dalla difesa e l'azione sfuma.

1' - Partiti!!!

Quarta giornata di ritorno del campionato Primavera, con la Fiorentina di Emiliano Bigica che sul campo dello stadio Gino Bozzi sfiderà il Torino in una gara vitale per la classifica viola. I toscani, reduci dalla sconfitta per 2-1 contro la Roma, vogliono provare ad uscire dalla zona playout contro i granata. Ecco le formazioni ufficiali del match e il consueto LIVE di Firenzeviola.it della gara dei baby viola:

FIORENTINA: Brancolini; Pierozzi E., Simonti, Dutu, Dalle Mura; Beloko, Fiorini, Lovisa; Duncan, Koffi, Spalluto.

TORINO: Lewis, Siniega, Celesia, Singo, Marcos Lopez, Rotella, Gonella, Garetto, Klimavicus, Adopo, Kouadio.