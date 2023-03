LIVE FV, ACF F.-Roma 1-4: Johannsdottir sblocca le viola

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

27' - Altri due cambi per la Roma.

19' - Gran tiro della Cinotti, Schroffenegger salva allungando oltre la traversa, in angolo.

17' - Due cambi per la Roma: fuori Giacinti e Giugliano e dentro Guonna e Losada Gomez.12' - Occasione viola in contropiede ma la Longo spara sui piedi della Ceasar.

8' - Doppia occasione per la Roma che ha subito reagito al gol viola prima con una girata della Giacinti sull'esterno della rete e poi con la Haavi che scheggia la parte alta della traversa.

6' - GOOOOL GOOOL GOOOL! Finalmente gol viola, di Johanndottir, con la complicità del palo

4' - Giacinti vicino al gol.

2' - POKER DELLA ROMA 0-4. Dopo un batti e ribatti in area la Wenninger trova la ribattuta a rete sulla respinta della difesa.

1' st - RIPARTITE! La Fiorentina deve rimontare tre gol! C'è un cambio nelle fila viola: Longo per Parisi

45' - FINE DEL PRIMO TEMPO: Fiorentina sotto per 3-0.

40' - Roma ancora pericolosa con Serturini che lascia partire un gran tiro dal linite e sfiora la traversa della porta difesa da Schroffenegger.

37' - Azione manovrata della Fiorentina al limite dell'area giallorossa, Parisi va al tiro centralmente ma la difesa sbroglia.

34' - Cartellino giallo anche per la ex Linari per fallo sulla Parisi.

32' - Affondo della Fiorentina ma la Roma controlla bene.

30' - Cartellino giallo per la Parisi, prima ammonita della gara.

28' - TERZO GOL DELLA ROMA: 0-3. E' ancora la Giacinti, che in area ha il tempo di insaccare di testa, a siglare la doppietta personale e a firmare il tris giallorosso.

21' - RADDOPPIO DELLA ROMA 0-2: Papera difensiva con la Schroffenegger che invece di spazzare via la palla passata da una compagna la perde permettendo alla Giugliano di accompagnare la palla in rete.

18' - Sempre in attacco la Roma con la Adressa che costringe la difesa all'angolo, sul cui sviluppo la Schroffenegger para.

13' - Ancora la Giacinti a tu per tu con la Schroffenegger ma il portiere viola para senza difficoltà.

10' - GOL DELLA ROMA: 0-1. Palla recuperata dalla Roma a metà campo, lancio per la Giacinti che segna il classico gol dell'ex, incrociando di sinistro.

8 - Roma all'attacco, il tiro della Giugliano finisce sulla destra della rete. Sullo sviluppo ancora pericolose le giallorosse ma l'azione si perde sul fondo.

7 - Primo affondo della Giacinti che però fa fallo al limite dell'area. Le due squadre per ora si studiano.

18 - PARTITE! Forza Fiorentina!

17.59 - A vedere la partita in tribuna oltre alla dirigenza del settore femminile anche il dg viola Barone, il dt Burdisso e il responsabile della comunicazione Ferrari.

Fischio d'inizio alle 18:00 al Torrini per la prima gara della poule scudetto che vede la Fiorentina femminile impegnata contro la Roma, capolista della prima fase del campionato di serie A femminile, secondo la nuova formula studiata dalla federazione. Partita fondamentale ma quasi proibitiva per la squadra di Patrizia Panico, che Firenzeviola seguirà con una diretta testuale dallo stadio di Sesto Fiorentino. Queste le formazioni ufficiali della gara:

FIORENTINA (4-3-1-2): Schroffenegger; Erzen, Agard, Tortelli, Tucceri Cimini; Breitner, Parisi, Zamanian; Boquete; Hammarlund, Johannsdottir. All. Panico

ROMA (3-5-1-1): Ceasar; Wenninger, Linari, Minami; Serturini, Cinotti, Giugliano, Greggi, Haavi; Andressa; Giacinti.All. Spugna