LIVE FV, 3° giorno a Moena per la Fiorentina 2

11.00 - Sul campo desolato di Moena si sono visti Cyril Thereau, Andy Bangu e Salvatore Longo che con il mister Emiliano Bigica si sono spostati sul campo sussidiario per qualche esercizio specifico.

10.43 - Sul campo restano i due portierini Chiossi e Nannelli alle prese con esercitazioni atletiche per la reattività e la forza.

10.40 - I giocatori divisi in due gruppi si alternano tra palestra ed esercizi di scarico dopo la partita di ieri.

10.12 - Portieri in campo con il preparatore Melani. Non c'è però Ghidotti.

10.00 - Spalti completamente vuoti, complice appunto il maltempo previsto oggi. La squadra tra l'altro non è ancora andata in campo. Questa sarà l'unica seduta della giornata, mentre stasera è stato annullato l'evento di Le Coq Sportif con la Nazionale Hip Hop, rinviato a domani. Tra i cantanti previsti, non ci sarà Shade, che ha partecipato all'ultimo Sanremo.

09.45 - I giocatori sono già in palestra per il riscaldamento. Fa un discreto freddo a Moena dove ha piovuto molto nella notte, i viola si dovranno scaldare a lungo prima di essere pronti ad entrare in campo

Parte un nuovo giorno di allenamento a Moena, dove i giocatori della Fiorentina arrivati nella seconda settimana stanno proseguendo il lavoro previsto per loro da Emiliano Bigica. FirenzeViola.it vi racconterà la seduta mattutina in terra trentina.