LIROLA, Razzismo in Italia. Chiesa? Se segna così...

Lunga intervista questa mattina al terzino destro della Fiorentina Pol Lirola sulle pagine de Il Giornale. Ecco un estratto con le frasi più interessanti dell'ex giocatore del Sassuolo: "Non mi meraviglierei se un calciatore abbandonasse il campo dopo i cori razzisti perché il problema in Italia c’è. La dinamica del caso Dalbert? Lui si è avvicinato a me e mi ha detto che lo stavano insultando con frasi razziste. Poi è andato dall’arbitro che ha capito tutto e ha invitato lo speaker a fare l’annuncio. Se nel 2019 siamo a commentare queste cose siamo messi male… Certo, solo una minoranza quelli che si macchiano di questa vergogna ma il fatto esiste. Domani a San siro ce la giocheremo col Milan, così come abbiamo fatto fino ad oggi con Napoli, Juve e Atalanta. Vogliamo dare continuità alla bella vittoria con la Samp. I tre punti di mercoledì ci hanno dato fiducia per tutto il lavoro che facciamo ma avremmo potuto e meritato di vincere anche prima: è arrivato il momento di risalire la classifica. Ribery? Lui è un top in tutto e sinceramente non mi aspettavo fosse così. Ci aiuta, regala consigli, corre tantissimo e soprattutto con grande umiltà nonostante abbia vinto tutto. A me si raccomanda di passare il pallone è sempre forte anche se siamo vicini. Chiesa? Sappiamo tutti quanto valga e se adesso comincia segnare con continuità diventa devastante. I miei obiettivi? Fare una grande stagione con la Fiorentina, se ci assestiamo possiamo andare lontano, e conquistarla nazionale. Il presidente Commisso? Lui e la sua famiglia sono persone bravissime, ci stanno sempre vicini con simpatia".