LIROLA, C'è l'accordo: ecco le cifre della trattativa

EX VIOLA KALINIC, SI ALLENA DA SOLO A MADRID: NIENTE OFFERTE Nikola Kalinic continua ad allenarsi a Madrid, nonostante la tournée in Messico e negli Stati Uniti dei colchoneros. L’attaccante croato si sta allenando in solitaria, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. L’ex Milan e Fiorentina... Nikola Kalinic continua ad allenarsi a Madrid, nonostante la tournée in Messico e negli Stati Uniti dei colchoneros. L’attaccante croato si sta allenando in solitaria, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. L’ex Milan e Fiorentina... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 Luglio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi