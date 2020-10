LIPPI A FV, Juve-Chiesa, si sapeva: a Torino maturerà

Nel corso della presentazione del Viareggio Calcio, squadra che è ripartita dalla seconda categoria ma creata dal Marco Polo Sports center (del quale è socia la famiglia Lippi), ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it Marcello Lippi. Ecco le sue parole: “Chiesa alla Juventus è una cosa che si sapeva: la Juve lo seguiva già da un po’, è un talento molto importante e credo che giocare accanto a giocatori forti come quelli della Juve servirà per fare un completamento. Se è già maturo? Non lo so, maturerà sicuramente nei prossimi anni. Il protocollo in Serie A? Se esiste una normativa non vedo perché non debba essere rispettato e perché debbano intervenire le ASL: ci sono delle regole dettate da Uefa e Fifa e devono essere portate avanti”.