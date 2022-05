LINUS A FV, Viola avevano più motivazioni di noi

Linus, affermato deejay e fondatore appunto di Radio Deejay, ha parlato così, in esclusiva a FirenzeViola.it, a margine della Deejay Ten: "Firenze è l'anfiteatro ideale per fare cose come questa maratona, ci regala sempre giornate indimenticabili. Avere così tante persone fa piacere visto che veniamo da un periodo molto difficile. Battute con il Sindaco? Ieri è scesa una squadra rilassata, la Fiorentina aveva molte più motivazioni di noi. Da una parte c'era il posto in Conference League e dall'altra la Juventus per la Fiorentina è come un drappo rosso per un toro. Per una volta va bene così. Mi è piaciuta molto la stagione di Italiano, nonostante qualche momento altalenante. Italiano è un allenatore che mi piace moltissimo e la Fiorentina ha diversi giovani che promettono bene. Nonostante io sia gobbo, voglio bene a questa città e quindi anche alla sua squadra".