LEONARDI A RFV, Amrabat gestito al top. E lui bravo

Vanessa Leonardi, giornalista di Sky Sport, è intervenuta a Radio FirenzeViola per parlare, tra le altre cose, di Sofyan Amrabat: "Chiaro che se ti chiama il Barcellona sbarelli, però sono stati bravi anche i compagni e Italiano a capirlo quando si è scusato. La situazione è stata gestita al meglio. Coi tifosi si è scusato sul campo, invece. Lui è un ragazzo ambizioso, però secondo me fino a giugno spera di vincere un trofeo con la Fiorentina. Mi pare un ragazzo con la testa sulle spalle. Poi ora mi piace come gioca con Mandragora".

Chi parte titolare domani tra Jovic e Cabral?

"Ormai Italiano, per scaramanzia, dice soltanto chi gioca in porta. Jovic molte volte è sembrato poco voglioso, invece sabato sera è entrato proprio bene. Quindi se non puoi contare su Cabral, puoi riporre la tua fiducia su un attaccante di razza come il serbo. Il dubbio che mi pongo è: che fai adesso, cambi di nuovo Cabral dopo la grande partita di sabato sera?".