LEGA, Elezioni presidente: flop Bonomi perché...

Oggi in Lega c'era attesa per capire se il nome di Carlo Bonomi, già presidente di Confindustria, poteva raccogliere consensi al voto per diventare il nuovo presidente. Servivano 14 voti per l'elezione ma Bonomi alla fine, come noto, ne ha preso solo uno mentre le altre 19 schede erano bianche. Il motivo del flop? Lo spiega repubblica.it: "La titubanza delle "americane" Genoa, Venezia e Spezia, che volevano più tempo per studiare il profilo. Oltre alla raffica di "bianche", un solo voto per Bonomi. Un "attentato" di chi certamente non lo voleva. Perché nominarlo, in un'elezione da cui era stato preventivamente escluso per non sporcarne l'immagine con una sconfitta, è un modo per provare a bruciarne il nome in vista della prossima tornata, fissata per il 1 marzo, quando basteranno 11 voti per essere eletti. Bonomi - sostenuto dai suoi "sponsor" - ci riproverà. Per ora, però, va registrato il punto messo a segno da Claudio Lotito, che vuole un presidente diverso, non un soggetto forte e indipendente come il numero uno di Confindustria".