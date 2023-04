LECH-FIO, Ecco dove sarà possibile seguire la sfida

FirenzeViola.it

Questa sera, ore 21 contro il Lech Poznan, la Fiorentina proverà a continuare il proprio sogno in Conference League. La partita, come già raccontato nei giorni scorsi, non sarà trasmessa in chiaro ma potrà essere seguita su DAZN e Sky Sport. Inoltre, su Radio FirenzeViola, sarà possibile ascoltare la radiocronaca, direttamente da Poznan, curata dai nostri inviati Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE RADIO FIRENZEVIOLA!