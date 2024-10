LECCE-FIORENTINA, Iniziata la vendita biglietti: il prezzo

Fonte: uslecce.it

Ha preso il via oggi, lunedì 14 ottobre, alle ore 10:00 la vendita dei biglietti validi per la gara del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 Lecce - Fiorentina, in programma domenica 20 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio Via del Mare. Per gli ospiti il prezzo del biglietto sarà 19 euro, ridotto U14 a 9 euro (più commissioni di servizio Vivaticket).

PUNTI VENDITA

BIGLIETTERIA ONLINE anche il giorno della gara al link uslecce.vivaticket.it (previa registrazione al sito www.vivaticket.it),in modalità HOME TICKETING, preferibilmente in formato digitale da scaricare sul proprio cellulare.



PUNTI VENDITA AUTORIZZATI U.S. LECCE per tutti gli acquisti è obbligatorio esibire documenti d’identità in originale o fotocopie Punti Vendita Autorizzati: Vedi elenco disponibile al seguente link



BOTTEGHINI STADIO – Non abilitati alla vendita dei biglietti. Attivi il giorno della gara dalle ore 13:00 alle ore 15:45 solo per i servizi di RITIRO ACCREDITI e CAMBIO UTILIZZATORI.