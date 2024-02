LEC-FIO 3-2, Incredibile ribaltone: segna Dorgu al 93'

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Schock al Via del Mare: a meno di un minuto dal 2-2 di Piccoli, la Fiorentina capitola nuovamente. Pronti-via, i viola perdono palla dopo aver battuto a centrocampo e innescano la ripartenza leccese, che con due passaggi arriva in porta; sul primo tentativo di Krstovic si oppone Terracciano, la palla vagante viene raccolta però da Dorgu, che col piattone mancino la mette sotto la traversa. La Fiorentina ha staccato la spina e in 180 secondi, da sopra 2-1, si trova sotto per 2-3.