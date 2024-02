LEC-FIO 1-2, Viola vicina al tris. Traversa di Belotti!

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina vicina al gol del ko definitivo al Via del Mare: all'88' su un'azione confusa in area del Lecce, dopo una sponda di testa di Nico Gonzalez, Belotti si avvita e in spaccata trova in acrobazia una deviazione sporca che scavalca Falcone ma si stampa sulla traversa; l'azione prosegue e su un cross dalla destra spunta Parisi sul secondo palo, colpendo di testa a botta sicura ma spedendo fuori.