LAZZARINI A RFV, Occhio Viola, il Monza è più sereno

L'ex vice allenatore di Cristian Brocchi anche al Monza ed ex portiere, Alessandro Lazzarini, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al centro":

Che ripartenza sarà? "Essendo la prima volta è incognita per tutti, non c'è una formula esatta, ogni squadra ha avuto una situazione diversa. Io sarei per la tranquillità e pazienza. La Fiorentina non è partita benissimo, ma poi si è ripresa, se poi da quest'incognita positiva e dal mercato nasce qualcosa la Fiorentina può riprendersi".

Come si sfrutta il Mondiale? "Non è semplice individuare la miscela. C'è ad esempio chi ha lavorato sul posto bene o chi al Mondiale ha fatto bene, come Amrabat, e questo potrebbe gasarlo o appagarlo. Io sono più per la testa, chi ha fatto bene gioca e quindi la Fiorentina può riprendere bene... Però è un'incognita per tutti, tutti avranno fatto lo stesso ragionamento perciò ci vuole serenità.

Che Monza è? "Noi arrivammo nel 2018 e facemmo una programmazione, al primo anno con playoff e poicon la vittoria del campionato di C. Cambiare poi tanti elementi nella rosa si paga ma siamo arrivati terzi e quindi fatto un grande lavoro. Con i cambi di allenatore in A ora ha una serenità tale da poter giocare più libero e integrare quei giocatori per la categoria".

Fiorentina-Monza ha un precedente con lei in Coppa? "Noi, come staff di Brocchi, siamo molto orgogliosi che una squadra di C tenne botta fino all'80' poi entrò questo ragazzo, Vlahovic, che mi colpì molto per potenzialità e capacità di ribaltare la partita che fino a quel momento stavamo vincendo. Montella a fine gara ci abbracciò e ci disse che eravamo forti e questo ci dette fiducia. Infatti vincemmo di 16 punti il campionato di C".

Che gara si aspetta? "Se la Fiorentina ci mette grinta e voglia può riprendere quelle davanti, il Monza con la sua serenità però può creare problemi. La Fiorentina deve attaccare tenendo però presente che il Monza è forte in ripartenza".

Viola ha nelle corde la rimonta? "Credo di sì, attraverso il gruppo ma anche giocate dei singoli e con il mercato che magari davanti può dare la ciliegina sulla torta".

Napoli sempre avvantaggiato nella corsa scudetto? "Il Napoli merita tutto, come lo merita anche Spalletti che sta facendo un lavoro ottimo dietro a questa posizione. Se mantiene questo standard è difficile che qualcuno possa riprenderlo ma, tenendo conto delle incognite, Milan Inter e Juventus hanno tutto per diminuire lo svantaggio dal Napoli".