LAZZARI A RFV, Ranieri? La costanza fa ben sperare

Andrea Lazzari a Radio Firenze Viola

Andrea Lazzari, ex centrocampista viola, è intervenuto su Radio Firenzeviola durante la trasmissione Social Club. Queste le sue parole sulla Fiorentina e il futuro: "Ancora è presto per farsi un'idea ben chiara. Ovviamente già avendo confermato Italiano è stata data continuità al progetto".

Come funzionano le trattative? "La mia esperienza nel venire a Firenze posso raccontarla e dire che si chiuse tutto in 48 ore. Fu una cosa lampo. Credo che comunque ci siano anche delle situazioni dove le trattative vengono portate avanti per più giorni. Per quanto riguarda la mia esperienza posso dire che anche quando sono andato sia a Cagliari che a Udine, le trattative sono sempre state molto veloci".

Quale è il reparto da rafforzare in viola? "Credo che la Fiorentina stia lavorando in tutti i reparti. Se ci sono alte ambizioni è normale che qualche innesto in tutti i reparti ci vuole. Servirebbe un attaccante che dia continuità di gol. Ancora i viola non hanno trovato un vero e proprio bomber".

Sul modulo scelto da Italiano, cosa cambia a giocare con uno rispetto ad un altro: "Cambiare non è mai facile quando sei abituato ad un tipo di modulo. In allenamento venivano provati tanti moduli, poi in partita usavamo lo stesso. Italiano ha provato altri moduli perché probabilmente i giocatori che ha sono duttili e hanno una mentalità più flessibile".

C'è un nome che può far al caso della Fiorentina? "Io guarderei in casa. Quando ha giocato Mandragora davanti alla difesa per me ha sempre fatto bene, per me può sostituire Amrabat. Poi ovviamente sta all'idea che ha l'allenatore in base al modulo che vorrà proporre".

Su Ranieri: "L'ho visto in qualche partita e ha sempre fatto bene. Si è guadagnato la riconferma. Quando ha giocato ha sempre dato il suo contributo. Potrà fare anche il titolare, la costanza che ha messo in questa stagione fa ben sperare".