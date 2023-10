LAZ-FIO, Italiano e l'ultimo tabù-Sarri da sfatare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Lunedì la Fiorentina all'Olimpico affronterà la Lazio. E tutte le statistiche sembrano a favore dei biancocelesti, In 82 partite disputate nella Capitale, tra campionato e Coppa Italia, la Lazio si è imposta 44 volte a fronte di 23 pareggi e 15 vittorie viola.

Questo è il quinto confronto tra Sarri e Italiano in carriera e i precedenti sono dalla parte del tecnico valdarnese. Sarri infatti è imbattuto contro l'attuale tecnico viola, con 3 vittorie e un pareggio (nell'ultima sfida il 29 gennaio scorso) nei quattro incroci. Il primo precedente risale invece al 27 ottobre 2021 alla prima stagione di Sarri sulla panchina biancoceleste, quando la sua Lazio sconfisse la Fiorentina per 1-0 proprio all'Olimpico grazie alla rete di Pedro. Sarri è l'unico allenatore (tranne Michele Florindo in 4 gare nelle categorie minori) con cui non ha mai vinto: ad uno ad uno infatti nell'ultima stagione erano caduti anche Dionisi e Inzaghi.