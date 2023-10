LAZ-FIO, Doccia fredda all’Olimpico: finisce 1-0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Doccia fredda per la Fiorentina all’Olimpico: la Lazio vince 1-0 all’ultimo respiro. Rigore per i biancocelesti causato da un tocco di braccio in area di Nikola Milenkovic al 93' e trasformato alla perfezione da Ciro Immobile. Un secondo tempo che aveva visto i capitolini nettamente più pericolosi ma che sembrava potersi risolvere in un pareggio, poi la beffa finale. Viola sesti in classifica con 17 punti.