LAZ-FIO, Biancocelesti avanti con Casale dopo 45'

Finisce 1-0 per la Lazio il primo tempo della partita della Fiorentina all'Olimpico. Fin qui decide una rete di Casale all'8' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La squadra di Italiano ci prova ma sbaglia sempre le scelte al momento dell'entrata in area, i biancocelesti invece sono cinici e in contropiede spaventano Terracciano almeno in un paio d'occasioni sfruttando soprattutto gli errori in impostazione.