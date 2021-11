LAUDISA, Berardi: chiesti 40 mln. DV9, Juve avanti

L'esperto di calciomercato Carlo Laudisa, firma de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulla questione Vlahovic-Juventus: "La Juventus ha sempre avuto nel mirino il serbo, soprattutto per l'estate. Ma adesso vuole anticipare la concorrenza perché il numero 9 viola farebbe comodo già adesso ad Allegri, sia per la rincorsa al quarto posto sia per aggiudicarsi prima delle altre il giocatore. Il Tottenham e il City hanno a loro volta nel mirino Vlahovic ma devono prima risolvere il nodo Kane: resterà agli Spurs o andrà a Manchester? Non è dunque un caso che i dirigenti viola abbiano visto un mese fa il Tottenham, ancor prima che arrivasse Conte. La Fiorentina vuol tenere il più a lungo possibile Vlahovic in viola ma l'offensiva della Juventus non va certo sottovalutata. Juventus piena di debiti? E' stato fatto un aumento di capitale da 320 milioni in casa bianconera: la famiglia Agnelli ha dimostrato di avere grande ambizione. Se Vlahovic è già d'accordo con la Juventus? Non ho la prova che lui sia già in accordo, posso dire che lui con la Juventus ci sta già parlando e che i bianconeri siano in una buona posizione, davanti agli altri. Chances che resti a Firenze? Del rinnovo non sene parla: non ci sono più i presupposti, l'uscita di Commisso di 40 giorni fa è stata chiara. Berardi o Ikonè in attacco? Domenica Barone e Carnevali hanno avuto una lunga chiacchierata: la Fiorentina parte da un'offerta di 15 milioni, il Sassuolo ne chiede 40. MI pare dura trovare un'intesa. Mentre l'accordo con il Lille per 18 milioni è cosa fatta".