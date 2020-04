LAFONT, Vale 25 mln: in Ligue 1 il portiere più caro

Il sito francese, specializzato in statistiche di calcio, Sportune.fr ha tracciato un bilancio di quello che è l’attuale valore economico dei portieri che giocano in Ligue 1 alla luce del loro rendimento in questa prima parte di stagione prima dello stop per coronavirus. Spettatori interessati anche i tifosi e la dirigenza della Fiorentina, visto che nel Nantes come noto milita dalla scorsa estate Alban Lafont, estremo difensore classe ’99 ancora di proprietà dei viola ma ceduto in prestito biennale alla squadra transalpina. Ebbene, secondo il portale, il numero uno del Nantes ha un valore di 25 milioni di euro, una cifra molto alta che rappresenta anche la più elevata di tutto il campionato: nessun altro portiere (eccezion fatta per Mike Maignan del Lille, che è valutato la stessa somma) ha un valore uguale a quello di Lafont. Tutti gli altri estremi difensori, da Lopes dell’OL (20 milioni) a Navas del PSG (14 milioni) fino ad arrivare all’ex obiettivo viola Costil, oggi al Bordeauz (5 milioni) hanno un valore inferiore rispetto al giovane Alban, che lo ricordiamo fu acquistato due estati fa dalla Fiorentina per una cifra attorno agli 8,5 milioni. Un valore, di fatto, triplicato in appena pochi mesi.