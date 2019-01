LAFONT, Una vita tra i pali, il basket e... il sonno

Sulle pagine di oggi de Il Corriere Fiorentino ci si concentra questa mattina sulla figura di Alban Lafont, diventato in questi mesi una certezza in casa viola dopo qualche amnesia di troppo a inizio anno: il francese mostra ancora qualche limite ma domenica dopo domenica la sua sicurezza aumenta, e l’affidabilità pure. Capace di mantenere la porta inviolata in 6 partite su 18, è quinto (per percentuale, 33,3%) in questa speciale classifica, alle spalle di Handanovic, Szczesny, Audero e Consigli. Una crescita continua, figlia del lavoro quotidiano con il preparatore Alejandro Rosalen Lopez. Ieri ha compiuto 20 anni ed è stato celebrato fin dalla mattinata dai profili social della Fiorentina. Per il resto, la sua, è stata una giornata come le altre. Vive da solo, anche se spesso viene il padre a trovarlo, quando non si allena preferisce stare a casa per guardare qualche match di basket o, ancora meglio, per dedicarsi alla sua vera, grande, passione: dormire.