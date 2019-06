LAFONT, Il suo bilancio in viola: un gol preso ogni 73'

Le strade di Alban Lafont e della Fiorentina si sono improvvisamente separate dopo una sola stagione insieme. Arrivato in Italia con grande curiosità dal Tolosa la scorsa estate, il "Donnarumma di Francia" - come veniva soprannominato in patria - ha deciso di tornare in Ligue 1 per sua scelta, come sottolineato dallo stesso portiere francese a FirenzeViola.it (QUI le sue parole). Il bilancio delle partite ufficiali con la Fiorentina segna sul tabellino 38 partite giocate tra campionato e Coppa Italia e 46 reti subite, una ogni 73 minuti di gioco. I clean sheet stagionali invece sono stati 10.

Il portiere francese ha alternato grandi prestazioni (come quella che permise lo 0-0 contro il Napoli) a partite con errori rilevanti (su tutte la papera contro l'Atalanta nel ritorno di Coppa Italia): di sicuro ha molto spesso suscitato critiche da parte di una buona parte dei tifosi. Critiche che adesso non ci saranno più, visto il ritorno in Francia in prestito biennale del classe '99.