LA REPUBBLICA, Viola a Commisso per... 200 mln

L'edizione odierna de la Repubblica fornisce, tra le pagine dello sport nazionale, qualche informazione in più sul possibile passaggio di proprietà della Fiorentina a Rocco Commisso. Secondo il quotidiano, la cifra che il magnate italo-americano verserebbe nelle casse dei fratelli Della Valle sarebbe ben più alta rispetto a quella circolata nella giornata di ieri: circa 200 milioni di euro. Tra oggi e domani, inoltre, gli imprenditori marchigiani emetteranno un comunicato in cui dichiareranno la propria volontà di cedere il club. Infine, in caso di retrocessione in Serie B, l'operazione non salterebbe in quanto Commisso è determinato a rilevare la Fiorentina.