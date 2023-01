LA NAZIONE, Zapata è l’ultima idea per l’attacco

INDISCREZIONI DI FV SIRIGU, TUTTI I DETTAGLI DELL'ACCORDO. C'È L'OPZIONE Salvatore Sirigu è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina e, a differenza di quanto emerso nelle prime ore della trattativa, non arriva in viola in prestito secco per 6 mesi ma a titolo definitivo. Secondo quanto ricostruito da FirenzeViola.it, infatti,... Salvatore Sirigu è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina e, a differenza di quanto emerso nelle prime ore della trattativa, non arriva in viola in prestito secco per 6 mesi ma a titolo definitivo. Secondo quanto ricostruito da FirenzeViola.it, infatti,... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA GIGLIATA Manca sempre meno alla sfida di domenica pomeriggio tra Fiorentina e Lazio. In vista della partita contro i biancocelesti gli uomini di mister Vincenzo Italiano si alleneranno quest'oggi, per l'esattezza alle ore 11, al centro sportivo Davide Astori. Manca sempre meno alla sfida di domenica pomeriggio tra Fiorentina e Lazio. In vista della partita contro i biancocelesti gli uomini di mister Vincenzo Italiano si alleneranno quest'oggi, per l'esattezza alle ore 11, al centro sportivo Davide Astori. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 gennaio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi