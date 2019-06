LA NAZIONE, Stadio sì e più capiente. E Castello...

"Mercafir? E perché non Castello?" Commisso pensa subito allo stadio. E' uno degli argomenti trattati dalla Nazione che svela che il progetto del nuovo stadio è stato illustrato all'americano martedì scorso. "Voglio cominciare subito", ha detto a Milano. Chiedendo se fosse possibile liberare in fretta l’area dei mercati generali. "Altrimenti possiamo farlo da un’altra parte, perché il nuovo stadio dobbiamo averlo presto", ha aggiunto. Guardando le mappe dell’area e indicando il grande spazio vuoto di Castello ha chiesto: "Perché non possiamo farlo qui?". Con il sindaco ieri non sono scesi nei dettagli ma si sono promessi reciproco interesse per concludere la partita dello stadio addirittura con un anello in più per una maggiore capienza. Tra i progetti di Commisso c'è anche la realizzazione del centro giovanile a Campi.