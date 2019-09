LA NAZIONE, Muriel e Gasperini cari nemici

Come scrive La Nazione, l'Atalanta ha almeno cinque buoni motivi per fare del male in senso sportivo alla Fiorentina. A partire da Gasperini, con il quale l'incrocio con Chiesa è ormai un cult dopo l'accusa di "cascatore" con conseguente polemica. Quindi Muriel, scaricato dai viola per il passaggio di proprietà oltre che per quel Montella poco propenso a scommettere su di lui. Poi Ilicic, il quale aveva creduto di poter consacrare la sua carriera a Firenze, salvo riuscirci proprio a Bergamo dove l'hanno trattenuto anche il luglio scorso nonostante il pressing del Napoli. Non dimentichiamoci di Pasalic, divenuto un giocatore dell'Atalanta seppure sia stato a un passo dal sì alla Fiorentina che, per ragioni legate al caso Mancini, si trovò in rotta di collisione con i nerazzurri. Anche per questo, infine, fu presa la decisione di rinunciare a Sportiello che oggi a Bergamo fa parte del clan degli anti-viola.