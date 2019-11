LA NAZIONE, Largo ai giovani e... al 4-3-3

In vista della sfida odierna contro il Parma, Vincenzo Montella dovrà fare a meno di leader come Ribery, Caceres e Pezzella. La squadra in campo al Franchi sarà dunque più giovane e da scoprire, con tanti ragazzi che aspettavano quest'occasione: ad esempio Venuti, che ha già risposto positivamente quando contro il Sassuolo Montella l'ha cambiato di posizione; ma anche Ranieri, in ballottaggio con Ceccherini. Insomma, difesa nuovissima in un 4-3-3 che permetterà anche ai vari Sottil di tornare ad operare nel proprio ruolo naturale e magari a Vlahovic di subentrare a partita in corso, visto che tra i titolari ci sarà Boateng. Lo riporta La Nazione.