LA NAZIONE, Kokorin cancella il suo passato

Come riportato da La Nazione Aleksandr Kokorin si presenta con la faccia di chi vuole cambiare vita, anzi l’ha già fatto, infatti è qui con la giovane moglie e il figlio: difficilmente per un uomo ci sono motivi migliori per mettere la testa e tutto il resto a posto. "Ho pagato tantissimo per i miei errori e ho promesso a me stesso e alla mia famiglia che non avrei più commesso sbagli del genere. Quella pagina della mia vita è stata chiusa, è rimasta in Russia, ora sono in Italia e prometto ai tifosi che sarò un bad boy solo in campo. Nella vita le cose cambiano, l’idea di giocare in Europa mi piaceva e ho colto al volo l’occasione anche per il contratto importante che mi è stato proposto. Certo lo stipendio è molto più basso rispetto a prima, ma parlo di lunghezza dell’accordo, tre anni e mezzo: mi è piaciuta questa fiducia, spero di poter vincere con la maglia della Fiorentina".