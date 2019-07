LA NAZIONE, I dubbi del Drago: la situazione

La Nazione di oggi apre le sue pagine sportive con il titolo: "I dubbi del Drago". Il portiere polacco della Fiorentina è stato scelto come futuro titolare della squadra viola, ma ancora non è convinto della soluzione. La situazione però - scrive il quotidiano - non preoccupa Pradè e la società viola, che non vogliono creare un nuovo caso Neto ma che sanno che si troverà presto una soluzione. Il problema non sarebbe solo l'offerta dalla Premier che garantirebbe al polacco uno stipendio triplicato rispetto a quello attuale, ma avrebbe anche una natura psicologica: Dragwoski è stato infastidito dalle voci di mercato riguardo a Perin e Viviano e vorrebbe sentire la massima fiducia da parte di Montella. Le parti lavorano per rinnovare il contratto al portiere viola, i cui dubbi potrebbero però alla fine creare una situazione esplosiva.