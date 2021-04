LA NAZIONE, Fiorentina, cinque motivi per sperare

"Dal vero Amrabat a Ribery più coinvolto. Fiorentina, 5 motivi per sperare", si legge stamane su La Nazione. La squadra non è precipitata in una delle sue solite crisi mentali dopo il pareggio di Morata, ed è un primo punto su cui sperare. Secondo un Amrabat, coperto da Pulgar, finalmente ritrovato. Vlahovic è una garanzia con i suoi 17 gol e Ribery finalmente è più coinvolto e negli atteggiamenti ricorda il giocatore arrivato per far crescere la Fiorentina. In ultimo Iachini, che ha il mestiere per gestire una situazione così tesa.