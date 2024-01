LA NAZIONE, Esterni viola, è un film: "Uno di troppo"

© foto di pietro.lazzerini

L'edizione odierna de La Nazione apre le sue pagine sportive scherzando sul fatto che la situazione esterni per la Fiorentina sembra un film dal titolo: "Two much, uno di troppo" con protagonisti Ruben Vargas, Brian Rodriguez ma anche Joe Barone e Vincenzo Italiano. Perché Ikoné rimane e lo ha confermato il dg ieri mattina, ma l'ultima settimana di calciomercato si apre con l'altalena delle percentuali impazzite su chi andrà a completare il reparto d'attacco.

Il borsino degli esterni va aggiornato di ora in ora, perché per esempio Brian Rodriguez, pronto a partire da Città del Messico in qualsiasi momento, adesso è stato stoppato. Mentre Ruben Vargas è in forte risalita, con la trattativa mediata da Alessandro Moggi che ha ripreso vita.